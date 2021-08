Il Museo di Stato di San Marino si illumina di luce. Al via la mostra sulle lucerne

Inaugurata, al Museo di Stato, la mostra temporanea "Al calar della notte. Lucerne del Museo di Stato di San Marino". 150 gli esemplari esposti, per un percorso che parte dal III secolo avanti Cristo e arriva ai primi secoli del Medioevo. La maggior parte delle lucerne deriva da donazioni ottocentesche, ma sono presenti anche reperti rinvenuti proprio in Repubblica durante sessioni di scavo. All'interno della mostra, che vuole unire l'aspetto espositivo a quello emozionale, anche la ricostruzione di una fornace e dell'officina per le lucerne. "Al calar della notte" rimarrà aperta fino al 27 febbraio 2022.

Intervista al Segretario di Stato Andrea Belluzzi e a Paola Bigi, Musei di Stato

