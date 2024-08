ANTEPRIMA MUSEALE Il museo ludico giapponese del secolo scorso Inaugura il NINTENDO MUSEUM a Kyoto anche in versione DIRECT disponibile on demand per tutti dal 2 ottobre

La antica fabbrica del 1889 di carte da gioco antica fabbrica del 1889 di carte da gioco hanafuda tanto care alla yakuza per il gioco d'azzardo è la sede su due piani espositivi del museo dedicato alla multinazionale ludica giapponese con sede storica a Uji di Kyoto. Storia dei giochi e videogiochi NINTENDO anni 80 e 90 in camere delle meraviglie: consolle per consolle fino al virtuale guidato dall'intelligenza artificiale. Due persone insieme possono rigiocare con i controller giganti del secolo scorso imparando a cooperare giocando. La nostalgia per i personaggi iconici alla Mario e Link spinge a provare il mix tra interattività e tradizione dei nuovi eroi pixelati. Le zone espositive sono anche archivistiche. Nintendo celebra miti (famicom e 64) insieme ai flop commerciali (Wii U e Virtual Boy) in un percorso di crescita aziendale memorabile. Un luogo dei sensi ludici dove di tocca, annusa e ascolta, interagendo con gli altri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: