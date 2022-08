TEATRO RAGAZZI FC Il nostro mondo come una nuova "Arca" All'Arena San Domenico di Forlì lo spettacolo per ragazzi L'ARCA DI NOÈ di e con Gianni Franceschini un racconto a disegni per famiglie e bambini prodotto dalla cooperativa LA PICCIONAIA

Cosa ci ha insegnato NOÈ a me e a te?! Ama... Dalla narrazione biblica la storia del creato e del regno animale salvati (in un disegno animato dal vivo) dal diluvio universale sul pianeta malato... La Bibbia diventa un racconto sul nostro povero mondo (l'incipit disegnato è il copione recitato): SEI IMPEGNATO A DIFENDERE E RISPETTARE L'AMBIENTE CHE CI SIAMO RITROVATO? Un uomo e la sua famiglia (MARIA E GIOVANNI) vivranno con gli animali fino alla terra promessa, liberi e vivi. Filastrocche e giochi di parole tratti dalla letteratura popolare per l'infanzia: pitture e schizzi in musica non solo per piccini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: