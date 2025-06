Il nudo di Sotheby's ART DECÓ

“La Belle Rafaëla” (1927) è un nudo di donna visto da una pittrice in un ambiente dove storicamente era l'uomo a dipingere soggetti nudi maschili e femminili sin dall'antichità classica. L'Art deco' della LAMPICKA sposa le linee del Cubismo combinate con la visione saffica della sua dichiarata dirompente bisessualità esistenziale d'inizi 900. TAMARA visse almeno tre volte: prima in Russia (dopo viaggi in Italia e Germania) fuggi a Parigi, emigrò negli Stati Uniti e mori in Messico; svolte di cuore e di vita. Forme di donna sdraiata mai viste prima di una sensualità tutta femminile ma con una carica erotica potente e colorata: nuova per l'epoca e anche per noi. Soggetto provocante e disinibito non volgare: come mai? Una visione incredibile del corpo che non esclude la conoscenza dei classici da Caravaggio a Botticelli. Magnetica per lo scarlatto e le tinte spatolate, spesse come le labbra carnose. Rossi e rossetti, la bocca e le pieghe, le ombre della pelle: gli occhi della modella e del mestiere, combinati dalla passione tra una giovane prostituta e una madre-moglie libertaria alla ricerca della sua arte. Una moderna esecuzione senza tempo venuta da una donna del XX “Secolo breve”...