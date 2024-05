ANTEPRIMA CINEMATOGRAFICA Il nuovo Michelangelo napoletano “JAGO: into the white” la storia del “Michelangelo di Napoli” di Luigi Pingitore primo evento della stagione estiva 2024 OFF della Grande Arte al Cinema di Nexo Digital

Il giovane scultore di mestiere reso popolare dai social da New York torna a Napoli per scolpire nel marmo grezzo la sua Pietà alla Michelangelo testimonianza del nostro secolo. Un lungo lavoro di preparazione di 'bottega' sul pezzo grezzo e impuro. Una lotta tra lo scultore e la materia per far emergere la luce nella pietra. Tra studio e chiesa partenopei tutto intorno al blocco marmoreo per smussare e togliere, eliminare dall'esterno la forma fredda elementare, e far emergere la figura interna che già esiste in nuce, dentro il bianco, appunto. Un esercizio d'immaginazione della materia per disvelarne con il lavoro fisico dell'artista la bellezza. Sulle orme dei grandi maestri italiani del Rinascimento, Jago, va oltre le regole del mercato anche con il suo milione di follower.

