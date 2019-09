Il nuovo tassinaro è Brignano

Il tassista romano stavolta scende dalla multipla per guidare una Lamborghini. Al contrario di SORDI nel TASSINARO del 1983 invece di incontrare il mondo dentro la sua autovettura condividendo con gli altri paure e speranze, BRIGNANO scambia la sua vita con quella di 2 clienti andati in vacanza alle Maldive lasciando le chiavi di villa, auto e beni, sul taxi. Per una settimana l'autista della Garbatella (set e riprese fatti in casa: EUR, TARQUINIA, CIVITAVECCHIA), Gianni “èr tassinaro” lascia a sua volta moglie e figli per far il ricco imprenditore con donne, champagne e il resto... Scambio dei ruoli e commedia degli equivoci con tutto un altro lieto fine... a sorpresa. Un poveraccio (manco un poveretto!), che di colpo diventa un milionario, fa sempre ridere e pensare: il sogno di un uomo comune qualunque può sempre riservare delle sorprese a chiunque. Lo stesso BRIGNANO parlando del film ha dichiarato sommessamente: “ se potessi vivere la vita spensierata di un altro vivrei esattamente la mia” ( ad averne il tempo!?).

