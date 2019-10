Il "Paesaggio memoriale" passa anche dal Monte in una storia per tutti

Nel video le interviste a Valentina Rossi e Elena Pirazzoli

8 edizione ideate dai docenti di Storia e Filosofia dei licei in conferenze di aggiornamento di taglio divulgativo per insegnanti allargate al pubblico. Argomenti, spunti e riflessioni, aperti al dibattito tra scuola e cittadinanza su cultura e storia. ELENA PIRAZZOLI esperta culturale visuale e in studi memoriali proveniente dall'Università di Bologna collabora con la rete di Istituti storici sulla Resistenza si occupa anche di teatro e cinema. L'incontro imperniato su “LA STORIA DEI MURI. PAESAGGIO MEMORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA” è servita alla docente per raccontare i luoghi della memoria dell'ultimo conflitto mondiale: Modena e i rifugiati ebrei, Reggio e i partigiani, il campo di Fossoli, Monte sole di Bologna e la strage nazista di Marzabotto a 75 anni dal passaggio del fronte nel '44 che coinvolse anche la Repubblica e gli sfollati in territorio.

Interviste con VALENTINA ROSSI Insegnante Storia e Filosofia Scuola secondaria superiore e ELENA PIRAZZOLI Ricercatrice indipendente