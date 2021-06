Il parco del Castellaccio apre a una serie di concerti Cinque manifestazioni nel corso dell'estate in una sede che ha un enorme valore storico per San Marino, aperta eccezionalmente per l'occasione

Al via la rassegna musicale "Castellaccio Vibra Musica", organizzata dalla Giunta di Castello di Fiorentino. Ieri si è tenuto il primo dei cinque appuntamenti previsti per questa serie di eventi, che avranno sede proprio nel Castellaccio di Fiorentino, riaperto dopo molto tempo, come a lanciare un segnale di ripartenza in seguito alla pandemia. Gli altri concerti si terranno l'11 e il 23 luglio, il 3 e il 10 di agosto. Direttore artistico della manifestazione è il maestro Augusto Ciavatta. Per le questioni legate al Covid i posti sono ovviamente ridotti.

Alla presentazione dell'evento è intervenuta anche Paola Bigi, della sezione Archeologica degli Istituti Culturali, che ha ribadito come l’area Castellaccio sia un fondamentale sito archeologico del territorio, un palcoscenico ideale per ospitare eventi culturali, riscoprendo un luogo storico della Repubblica. La rassegna è stata patrocinata dalle Segreterie di Stato per la Cultura, dalla Segreteria Affari Interni, Segreteria per il Turismo, Segreteria al Territorio.

