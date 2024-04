ARCHIVIO FAMIGLIE Il patrimonio pubblico d'immagini del cinema privato Da MEMORYSCAPE cine-archivio privato digitale nasce SGUARDI DAL SUD sul film amatoriale di famiglie meridionali

Un patrimonio inestimabile quello di MEMORYSCAPE dal sito HOME MIVIES, pellicole 16mm e formati amatoriali passo ridotto per circa 30000 bobine (pizze!). Repertori famigliari dagli anni 20 agli 80 del Novecento. Cinema privato di varie famiglia e classi sociali da nord a sud con una caratteristica: sono tutte cartoline italiane del vero, dalla Via Emilia all'Adriatico, meridione e isole. SGUARDI DEL SUD consta di 400 filmati anni 30 e 80 che raccontano la cronaca, le feste e le ricorrenze in modo originalissimo (ad esempio San Gennaro e Sant'Agata, la Vucciria e il teatro di Siracusa). Città e campagna del NOSTOS, la struggente malinconia dello sguardo dell'emigrato tornato a casa. L'archivio di valore antropologico e sociologico si avvale della collaborazione delle università di Catania, della Calabria e Palermo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: