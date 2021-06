"Il Paz" a Bolo in teatro

“Il Paz” è il Paz soprattutto a Bologna e uno spettacolo “multidisciplinare” così lo rappresenta in toto: dalla vita alla morte. Gli “ultimi di Pompeo” sono i suoi giorni con l'eroina e la politica, fumetto e scrittura, un grande successo editoriale e generazionale di 35 anni fa diventato teatro nel ricordo di un ex del DAMS, che ha segnato la città e la storia. Ritmi e riti urbani universitari che negli anni Ottanta, dopo il 77 a Bologna, si vivevano fra Umberto Eco e gli Skiantos e al cinema passava AMORE TOSSICO: quello di Pazienza fu un amore ironico, invece, tra via Zamboni, New York e il DAMS, appunto, poco prima di ritirarsi a Montepulciano. Viene in mente Pasolini (altro bolognese...) ucciso dentro a ciò che raccontava proprio come il Paz finito dove disegnava. POMPEO è l'autoritratto di PAZIENZA imbastito col gessetto e cucito con la penna, tagliato nella realtà underground della città. Un poema a fumetti recitato, oggi, nello stesso modo sgangherato (e scomposto) di allora, così bello!, lavoro 'immaginato' su un quaderno a quadretti della terza elementare.

fz

Interviste con RICCARDO GORETTI Ideatore e autore teatrale, MARINA COMANDINI Artista e moglie di Pazienza