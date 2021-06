EUROPA E DIRITTI Il pensiero di Piero Calamandrei al centro della serata pubblica promossa dalla Segreteria di Stato alla Cultura Focus sul rapporto tra l'intellettuale fiorentino e il Titano

Difficile se non impossibile circoscrivere in poche considerazioni il pensiero di Piero Calamandrei sull'Europa. Per orientarsi tuttavia nella sua idea di federalismo europeo.

“Il federalismo, per Calamandrei, consisteva nella «rinuncia da parte degli Stati federati di una quota della loro sovranità interna per ricostruire l'Europa non come «equilibrio di forze contrapposte» ma come «federazione di popoli». Dibattito oggi apertissimo con l'avanzare dei sovranismi nazionali in contrapposizione all’UE.

Oltre al prof. Di Salvatore, presenti al dibattito - moderato da Francesco Morganti - l'avvocato Marialaura Marinozzi; Omar Makimov Pallotta, Dottorando di ricerca; e Valentina Maestri, vicesegretaria del Movimento Federalista Europeo dell’Emilia-Romagna. Tra le tematiche approfondite l’emergenza sanitaria e il bilanciamento dei diritti, la partecipazione dei giovani alla vita pubblica, il rapporto bilaterale italo-sammarinese.

Focus doveroso inoltre sullo stretto legame che univa Calamandrei al Titano: nell'orazione ufficiale che tenne il 1° ottobre 1948 per l'insediamento della Reggenza, l'illustre giurista definì “San Marino, esempio europeo”: in quel periodo, il popolo italiano aveva da poco scelto la forma di governo repubblicana, mentre San Marino era già una Repubblica da alcuni secoli. Considerava pertanto lo Stato sammarinese un modello, da cui l'Italia poteva trarre numerosi insegnamenti. Il testo dell’orazione ufficiale è tuttora conservato, nella sua versione originale, con tanto di correzioni a penna, presso l’Archivio di Stato.

Nel video l'intervista a Enzo Di Salvatore, Docente Diritto Costituzionale Università di Teramo.

