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Il Peplum Rock del cine Colossàl greco-romano

TORSO VIRILE COLOSSALE è il progetto musicale di Alessandro Grazian sul recupero ironico del cinema PEPLUM italiano anni '50 e '60 nell'ambito di FUORIPISTA a Sant'Agata Feltria

di Francesco Zingrillo
31 lug 2026

Il “péplos” greco era la tipica tunica femminile dell'antichità stretta in vita da nastri colorati esattamente come nei costumi del cinema “péplum” dei film SPADA E SANDALO musicati live dai TORSO VIRILE COLOSSALE di Grazian. Il progetto musicale tra colonne classiche e rock esiste dal 2017 in un recupero muscolare e ironico del cinema popolare anni Cinquanta e inizi Sessanta. Titanica e raffinata l'opera intrapresa dalla band modulare, dai concerti ai dischi in due volumi: Che gli Dei ti Proteggano (2017) e l'acclamato Mondo Peplum (2022). La matrice nazional-popolare del fenomeno filmico e PEPLUM ROCK italici evocano Cinecittà e il Colossàl (dal francese al tedesco Kòlossal) storico reinventato con leggerezza “forzutamente” romana e decadenza imperiale... girate a TOR CALDARA.




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