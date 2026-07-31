INTORNO A NOI Il Peplum Rock del cine Colossàl greco-romano TORSO VIRILE COLOSSALE è il progetto musicale di Alessandro Grazian sul recupero ironico del cinema PEPLUM italiano anni '50 e '60 nell'ambito di FUORIPISTA a Sant'Agata Feltria

Il “péplos” greco era la tipica tunica femminile dell'antichità stretta in vita da nastri colorati esattamente come nei costumi del cinema “péplum” dei film SPADA E SANDALO musicati live dai TORSO VIRILE COLOSSALE di Grazian. Il progetto musicale tra colonne classiche e rock esiste dal 2017 in un recupero muscolare e ironico del cinema popolare anni Cinquanta e inizi Sessanta. Titanica e raffinata l'opera intrapresa dalla band modulare, dai concerti ai dischi in due volumi: Che gli Dei ti Proteggano (2017) e l'acclamato Mondo Peplum (2022). La matrice nazional-popolare del fenomeno filmico e PEPLUM ROCK italici evocano Cinecittà e il Colossàl (dal francese al tedesco Kòlossal) storico reinventato con leggerezza “forzutamente” romana e decadenza imperiale... girate a TOR CALDARA.

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