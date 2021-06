EVENTO MARCHE Il Pesaro Film Festival "riabbraccia" tutti Torna a Pesaro e sul web la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, il 57° Film Festival con 16 titoli in concorso, appuntamenti e iniziative, per “riabbracciare” la 7^ Arte in tutte le sue forme

Intanto la sigla-manifesto n° 57 del PFF, diretto da Pedro Armocida e che abbraccia tutto il cinema da amare, è di Donato Sansone disegnatore e animatore italiano tra i piu creativi. In presenza personaggi e prime visioni pubbliche oltre al “Cinema in rete” scelto tra i film liberamente disponibili online. Spazio alle VOCI FEMMINILI, omaggio a Liliana Cavani e “Corti in mostra” (videoclip e ri-montaggi digitali). La novità continua nella scelta di ammettere al festival tutti i formati, durate ed età, in funzione della sperimentazione. Seminari per bambini e ragazzi delle scuole con uno SPAZIO BIANCO intorno alla fotografia di scena. Al “Cinema in spiaggia” un'estate felliniana dedicata al centenario di Giulietta Masina.

