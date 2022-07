CINEMA D'AUTORE "Il piacere" alla svedese PLEASURE il film in streaming sul mondo del porno americano tutto al femminile visto dalla Svezia denuncia lo sguardo maschile sulla mercificazione a luci rosse prodotta a Los Angeles

Anteprima al SUNDANCE e passaggio critico a CANNES per l'opera prima della svedese Ninja Thyberg protagonista l'attrice Sofia Kappel di Stoccolma (nel cast molti famosi attori hard statunitensi). Un film sul MALE GAZE (lo sguardo comune maschilista) nel mondo del porno. Le donne mettono in discussione lo strapotere dei produttori, tutti uomini, anche per il porno femminile non solo etero la regista racconta la “cruda realtà” di meccanismi inalterati da decenni soprattutto in America. La storia di Bella, ventenne svedese in cerca di fortuna nel pianeta a luci rosse californiano, non è altro che la scalata al pregiudizio maschile per diventare una star del sogno americano. Un movie sullo sfruttamento e prevaricazione sessuale che diventa un manifesto politico attuale e vero soprattutto oggi dopo la crisi pandemica.

Un corpo a pezzi davanti alla macchina da prese dell'autrice che utilizza gli stessi crismi degli addetti ai lavori del porno capaci di smontare e riassemblare (non senza abusi e respingimenti) una donna a piacimento con l'aiuto di altre porno attrici. Specchio della realtà sociale dove lei non deve parlare, e pensare.

