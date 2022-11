BOLOGNA SPETTACOLI Il piano solo dei Subsonica in "Boosta" Davide “BOOSTA” Dileo, tastierista dei Subsonica, ha presentato a Bologna il live del progetto POST PIANO SESSION - Tape 2 al Locomotiv Club prima tappa regionale del tour italiano

PIANO SOLO in composizioni strumentali libere per suite elettronica e pianoforte che celebrano la sperimentazione musicale in 6 parti prodotte nell'atelier del Torino Recording Club. Dileo è compositore, strumentista, e cofondatore dei SUBSONICA per la parte più creativa che coinvolge il musicista e il DJ. Un mix di suggestioni sonore contemporanee che pescano tra classica e techno (ai confini dell'elettronica). Il “POST PIANO” è un'utopia che sprigiona una 'distopia' di generi futuribili: composizioni immaginifiche giocate sulla piena libertà (la session): un'unica opera ripartita in 6 EP. “Boosta” ritorna in tour per testare il pubblico in diverse location che coinvolgono gli spettatori come al LOCOMOTIV BOLOGNA. Il concerto “è la colonna sonora dei pensieri di chi lo ascolta” - dice Davide - una dichiarazione d'amore per la cultura musicale del paese di cui Davide “BOOSTA” Dileo è uno dei rappresentanti più veri.

