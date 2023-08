EMILIA ROMAGNA TEATRO Il piccolo cabaret da circo Petit Cabaret 1924, lo spettacolo circense ispirato al café Chantant parigino anni 20, al festival teatrale Manicomics della provincia di Piacenza

Cabaret alla francese d'altri tempi concepito anche in location ambulanti e chapiteau: pista al centro, tavolini, luci soffuse e bollicine in musica jazz, swing o charleston. PETIT CABARET inventato da Romeo Matteo Zaniboni Dina. Numeri, acrobazie e tanto buon gusto, con quel pizzico d'ironia che non stona quando si rievoca l'epopea transalpina partita dalla Belle Époque fino agli anni Venti, dove l'opera d'arte è l'artista stesso.

