Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli compie 60 anni: una storia di passione, valori e tradizione

L'amore dei sammarinesi per il teatro ha origini antiche: già nel 1589 il Consiglio Principe e Sovrano sovvenzionò un gruppo di giovani per portare in scena una commedia. E' il primo atto di una lunga storia, fatta di valori e tradizione, che porterà dalla filodrammatica sammarinese alla successiva creazione, nel secondo '900, del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli. Nel corso delle epoche personaggi illustri hanno collaborato con le diverse compagnie, da Pietro Franciosi a Francesco Balsimelli, da Elda Bardelli che ha avviato il gruppo con il nome odierno allo stesso Arnaldo Martelli.

Sul palco spettacoli dai più impegnati ai più brillanti, fino al dialettale. Celebre e amata la Commedia di Sant'Agata. I rappresentanti sono stati ricevuti dai Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, che hanno ricordato il contributo della compagnia nella crescita culturale e per la “divulgazione delle nostre radici”. Dal Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi, stima e gratitudine per il gruppo. Nelle prossime settimane la firma di una nuova convenzione.

Nel servizio le interviste ad Augusto Casali (presidente Piccolo Teatro Arnaldo Martelli) e Andrea Belluzzi (segretario di Stato Cultura)

