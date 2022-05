Il Pinocchio 'reggiano' della Palomar è Rai Yoyo

PINOCCHIO animato all'italiana in modo originale dagli “studios” Palomar, seconda serie interamente creata a Reggio e coprodotta anche dalle tv pubbliche tedesche e francesi, nel dipartimento emiliano unico nel suo genere. Progetto della factory reggiana innovativo e creativo, il polo tecnologico locale, è pura avanguardia per l'animazione europea. I plessi d'Infanzia e Primarie cittadine, noti per lo storico percorso educativo, hanno partecipato con le scuole Collodi e Malaguzzi all'approfondimento con insegnanti e pedagogisti. Nuova serie per la famiglia. Un banda colorata di bimbi tra foresta e lago incantati dove Pinocchio furbetto ha un cuore grande, grande, per gli amici.

fz