GRANDI MOSTRE Il pittore grancanaro dei corpi ambigui Rincontrare Néstor, il pittore spagnolo del secolo scorso di corpi e figure androgine, nella grande mostra internazionale al Museo Reina Sofia di Madrid

Néstor Martin-Fernandez de la Torre nasce nella Gran Canaria di fine Ottocento ma si forma nel Novecento a Madrid e Barcellona incontrando Garcìa Lorca e Dalì. Il pittore grancanaro è ben rappresentato da oltre un centinaio di opere in mostra madrilena dal titolo originale NÈSTOR REENCONTRADO: riscoperto non solo per i critici e gli spagnoli. Lasciò un segno certo ma dimenticato nel tempo fino alla esposizione storica del REINA SOFIA a Madrid. Viaggia in Europa e nelle colonie spagnole ma torna sempre fino alla fine nella sua isola d'origine sviluppando una nuova forma di TIPISMO (peculiarità locale e isolana canariote) in un modello artistico che influenzò anche l'architettura e il teatro. Spregiudicato per le scelte figurative ambigue che mescolano sesso e genere contro le convenzioni e la morale del tempo. Colori e mescole che ricordano la sua terra in una miscellanea culturale e sensuale. Néstor ancora oggi sorprende e sorprenderà come tutta la grande arte secolare dei precursori dell'umano.

