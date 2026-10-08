ANTEPRIME Il più grande errore giudiziario della storia diventa un film: "Zustìssia" Al cinema dal 15 ottobre la vicenda di Beniamino Zuncheddu, 33 anni in carcere da innocente, con Michele Riondino, Fabrizio Ferracane e Geppi Cucciari

Dal 15 ottobre arriva “Zustìssia”, opera prima che racconta il più grande errore giudiziario della storia d'Italia. Trentatrè anni di ingiusta detenzione: Beniamino Zuncheddu viene giudicato e condannato, oltretutto in tempi record, per un triplice omicidio commesso sui monti del sud Sardegna. Tre gradi di giudizio in un anno per dare un ergastolo. Venticinque anni dopo, un giovane avvocato, interpretato da Michele Riondino, decide di lottare – pro bono – per restituirgli la libertà. Ma non si corre il rischio di gettare ombre cupe su un potere dello Stato che spesso viene delegittimato? Fabrizio Ferracane è Beniamino: i due si sono incontrati una sola volta. E' un film d'inchiesta, di impegno civile, d'amicizia e d'amore. Amore per “sa zustìssia”, e per la verità.

Nel video le interviste a Francesco Piras, regista; Michele Riondino, attore; Fabrizio Ferracane, attore





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: