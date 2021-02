ANNO DANTESCO Il Poeta della "Commedia" più vivo che mai Un ampio progetto celebrativo per i 700 ANNI dalla morte di Dante Alighieri in tutta Italia e non solo in Toscana e Romagna con un programma che parte da Bergamo con la Fondazione Creberg

DANTE700 un logo lungo un anno per tutto il 2021 il profilo dell'Alighieri accompagnerà iniziative culturali e turistiche di vario respiro. Fondazione CREBERG in Lombardia ha prodotto un docufilm online accessibile gratuitamente che racconta i personaggi (anche i meno conosciuti e nascosti tra i versi) della DIVINA COMMEDIA ad uso didattico e informativo. Un percorso descrivibile “tra le terzine alterne dai Canti delle tre Cantiche” in un viaggio dantesco accompagnato dai multiformi personaggi istoriati da ANGELO CELSI bergamasco del Canton Ticino sui disegni della mostra itinerante lungo il 2015 dei 750anni della nascita di DANTE. Testi di Piazzoli-Noris in collaborazione con La Società Dantesca su musiche originali di Alessandro Fabiani. In Romagna, intanto, con l'apertura dei musei è in allestimento la mostra sulla “Visione dell'arte” (opere di Pontormo, Michelangelo, Federico Zuccari e Andrea del Castagno) in San Domenico forlivese. Il Sommo Poeta lasciò Arezzo rifugiandosi nel 1302 a Forlì presso gli Ordelaffi.



