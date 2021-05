700 DANTE Il Poeta e "La Divina Commedia" in Regione Dante in Emilia Romagna le tappe della testimonianza storica e letteraria in 14 diversi eventi culturali in mostra tra Piacenza e Rimini anche per immagini in un video poetico e turistico

Dal “Dantedì” alla mostra in Archiginnasio bolognese “Dante e la Divina Commedia”, anche in testimonianze figurate nel progetto di Alberto Casadei per la regione, si snoda lungo le città toccate dal Sommo Poeta. Va a Bologna, ad esempio, per l'antica fama dell'ALMA MATER STUDIORUM l'Alighieri ventenne scrive qui uno dei suoi primi sonetti scherzosi sulle “2 Torri”. Evento dell'anno in collaborazione con la Società Dantesca Italiana il percorso espositivo diffuso conoscerà anche Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini. Sono 14 le mostre in allestimento per un anno di celebrazioni che accomunano tutti gli appuntamenti culturali e turistici danteschi, intorno a noi.

