SPETTACOLI EMILIA Il potere è donna? TOP GIRL, donne e potere, di Caryl Churchill per la regia di Monica Nappo al Teatro Due di Parma

Nove attrici in scena per una pièce su donne e potere: come trovarsi in posizioni di comando al femminile senza replicare il modello maschile. Un ruolo tutto da scoprire ricco di diversità che anche oggi rappresenta la reale novità in politica e nella società, facendo emergere il “proprio femminile” di ognuno. Le domande ridondanti sono purtroppo ancora le stesse: maternità/carriera, indipendenza/famiglia, diritti naturali tutti indistintamente da garantire. Senza semplificare: quali compromessi per avere più successi? Problematizzando: cosa bisogna accettare senza contraddirsi? Ce lo dicono 5 grandi figure iconiche della storia. Le parole MADRE e NATURA non sempre vanno insieme - dice la regista Nappo.

