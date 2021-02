Il premio emiliano dell' "UNIONE" musicale

Boom di iscritti da oltre 50 istituti musicali regionali per la nuova edizione del PREMIO ALBERGHINI ideato dal tenore Cristiano Cremonini in partnership con il Teatro Comunale di Bologna. Dopo la presentazione online su piattaforme e canali social (già oltre 300 gli iscritti) il bando rimane aperto fino al 30 aprile 2021. Concorso dedicato al violoncellista GIUSEPPE ALBERGHINI nato a Pieve di Cento nel 1879. Il virtuoso strumentista suonò al Metropolitan di New York con Arturo Toscanini e con Campanini a Chicago in due tournée memorabili. La selezione è rivolta a giovani musicisti e compositori di tutte le nazionalità residenti o domiciliati in regione di scuole pubbliche o parificate che fanno capo alla realtà intercomunale metropolitana bolognese. Musica classica articolata e in diversi generi coinvolge un numero impressionante di persone facendo emergere veri e propri talenti locali in tutti gli strumenti.





fz