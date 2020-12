Il Premio multimediale 2021 della Generazione Y

Myllennium Award 2020

Concorso multimediale e multidisciplinare in 9 sezioni rivolte soprattutto alla Generazione Y. Un laboratorio per i giovani capaci e intraprendenti disposti a misurarsi in tutti i campi con l'innovazione tecnologica e creativa. I Millennials, nati tra gli 80 e i primi 2000, sono al centro del cambiamento (individuale e personale in chiave collettiva) per la familiarità con media e comunicazione digitale in pieno sviluppo nel decennio che verrà dopo la sfida pandemica. Si va dai premi MyBOOK al MyREPORTAGE tutto secondo MySTARTUP per progetti d'impresa giovanili. Si viaggerà e si studierà con il MyJOB (Luiss, Bocconi, Guido Carli e UniBo). MyMusic a casa RDS per la produzione di un brano originale (live, videoclip e studios). Spazio anche allo sport e alla formazione sociale misurabile in salute, energia e ambiente. Televisione, cinema e social: MyFRAME premia il cortometraggio tra cinema e messaggio pubblicitario con “il corto più web” menzione speciale di Rai Cinema Channel e nel comitato d'onore c'è l'ad della Tv pubblica, Paolo del Brocco: premio 2020, Letizia.

