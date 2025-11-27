Il premio “Un felliniano nel mondo” a Gérald Morin, ex segretario del Maestro

L’Amarcort Film Festival celebra due protagonisti del cinema. In Cineteca, oggi alle 16:30, Gérald Morin – già assistente e segretario personale di Federico Fellini – riceverà in collegamento da Nizza il premio “Un felliniano nel mondo”, uno dei riconoscimenti più prestigiosi del Festival. Morin, che negli anni ha contribuito alla diffusione dell’eredità felliniana in tutto il mondo, fu al fianco del maestro in capolavori come Roma, Amarcord e Casanova.

In serata, alle 21, gli studenti dell’Accademia LABA omaggeranno invece il regista Giorgio Diritti con il Premio Cinema e Giovani. A Rimini Diritti presenterà L’ascolto, cortometraggio dedicato alle fragilità delle nuove generazioni, ultimo tassello di un percorso iniziato con altre opere come Zombie e In famiglia.

L’Amarcort Film Festival, rassegna internazionale dedicata ai cortometraggi e all’immaginario felliniano, andrà avanti fino al 30 novembre 2025 con la sua 18ª edizione. Per festeggiare la “maggiore età” il festival propone eventi gratuiti nelle principali sale cinematografiche della città, tra cui Cineteca, Cinema Tiberio, il Fellini Museum e il Palazzo del Fulgor.

