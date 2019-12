Il presepe al cinema lo fanno Ficarra&Picone

Ficarra & Picone

La storia romanzata della nascita di GESÙ ha per protagonisti un ladro di oggetti sacri e un parroco di provincia che armati di STUPORE e MERAVIGLIA utilizzano la semplicità del linguaggio francescano per raccontare a modo loro, ricostruendo su due piani (reale e storico), la Natività del “Figlio di Dio” (lo cercano con quel nome tra i giudei). Il problema, però, è che nel salto miracoloso di tempo a ritroso fino a 2019 anni fa, ebrei e romani non immaginano neanche minimamente chi è che nasce sotto le grinfie di Erode! Lo spiegheranno i due comici (stranieri venuti da lontano come i Magi) a tutti attraverso il mirabile segno del presepe (praesepium: mangiatoia) vivente: utilizzeranno il Vangelo vivo della gente semplice nell'originale francescano di Greccio (con qualche brillante licenza poetica) rappresentto per la prima volta (come IL PRIMO NATALE) in Val Retina nel 1223. La sceneggiatura è una ragnatela di situazioni ironiche tra Roccadimezzo Sicula e Betlemme sulla via di Nazareth. Contrasto tra passato e quotidianità non ce n'è per la tenerezza con cui i 2 autori comici palermitani confezionano un racconto consigliabile a tutti che ci porta dal cinema a casa... alla stregua di FRANCESCO.

fz