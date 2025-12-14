Il Presepe Vivente di Montegiardino a Roma per il Giubileo dei Presepisti

Più di mille volontari provenienti da tutta Italia per incontrare Papa Leone in occasione della benedizione dei bambinelli di oltre 50 rappresentazioni della nascita di Gesù. Tra loro il Presepe Vivente di Montegiardino con i suoi figuranti tra Sacre Famiglie, Re Magi, angeli, soldati romani, pastori e artigiani. Sostenuto dalla Segreteria di Stato per il Turismo, un appuntamento che si rinnova per il secondo anno consecutivo, ormai immancabile per il piccolo Castello del Titano, mosso da spirito cristiano e buona volontà.

Culmine del raduno, l'Udienza privata concessa dal Santo Padre nell'aula delle Benedizioni, in Vaticano. Sfilano, poi, insieme in corteo lungo le strade di Roma, creando un presepe vivente da record. In evidenza la rievocazione del primo presepe di San Francesco a Greccio e della Natività sul sagrato di Santa Maria Maggiore, collegata all'evento nazionale. Quindi, il passaggio alla Porta Santa e il pensiero e l'omaggio a Papa Francesco che nella stessa Basilica papale riposa. A conclusione di una giornata intensa di emozioni e spiritualità, la devozione alla reliquia della Sacra Culla.

Il Presepe Vivente di Montegiardino torna, come da tradizione, il 26 dicembre e il 6 gennaio. Ma quest’anno la novità sarà l’anteprima sabato 20 e domenica 21 dicembre a San Marino Città, sul sagrato della Pieve e lungo le vie limitrofe, nell'ambito del Natale delle Meraviglie.







