EVENTO NAZIONALE Il Presepe Vivente di Montegiardino a Roma per il Giubileo dei Presepisti Secondo anno consecutivo di partecipazione all'evento per il gruppo di figuranti sammarinesi. Il Presepe Vivente quest'anno raddoppia: 26 dicembre e 6 gennaio a Montegiardino; 20-21 dicembre a San Marino Città

Più di mille volontari provenienti da tutta Italia per incontrare Papa Leone in occasione della benedizione dei bambinelli di oltre 50 rappresentazioni della nascita di Gesù. Tra loro il Presepe Vivente di Montegiardino con i suoi figuranti tra Sacre Famiglie, Re Magi, angeli, soldati romani, pastori e artigiani. Sostenuto dalla Segreteria di Stato per il Turismo, un appuntamento che si rinnova per il secondo anno consecutivo, ormai immancabile per il piccolo Castello del Titano, mosso da spirito cristiano e buona volontà.

Culmine del raduno, l'Udienza privata concessa dal Santo Padre nell'aula delle Benedizioni, in Vaticano. Sfilano, poi, insieme in corteo lungo le strade di Roma, creando un presepe vivente da record. In evidenza la rievocazione del primo presepe di San Francesco a Greccio e della Natività sul sagrato di Santa Maria Maggiore, collegata all'evento nazionale. Quindi, il passaggio alla Porta Santa e il pensiero e l'omaggio a Papa Francesco che nella stessa Basilica papale riposa. A conclusione di una giornata intensa di emozioni e spiritualità, la devozione alla reliquia della Sacra Culla.

Il Segretario di Stato, Federico Pedini Amati, ha espresso grande soddisfazione, evidenziando il valore promozionale di tale presenza: "La partecipazione del Presepe Vivente di Montegiardino in un contesto di così profonda risonanza spirituale e mediatica, come l'incontro annuale in Vaticano, rappresenta un veicolo straordinario per l'immagine della nostra Repubblica. È una testimonianza della nostra ricchezza culturale e dell'impegno fervente delle nostre comunità. L'accoglienza riservata alla delegazione sammarinese, guidata dal Capitano di Castello Giacomo Rinaldi e dal responsabile del Gruppo Arti e Mestieri di Montegiardino Italo Righi, è motivo di immenso orgoglio e un auspicio di grande successo per gli imminenti appuntamenti natalizi che animeranno il nostro Titano".



Il Presepe Vivente di Montegiardino torna, come da tradizione, il 26 dicembre e il 6 gennaio. Ma quest’anno la novità sarà l’anteprima sabato 20 e domenica 21 dicembre a San Marino Città, sul sagrato della Pieve e lungo le vie limitrofe, nell'ambito del Natale delle Meraviglie.

