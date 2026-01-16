PRIMA FILM
Il Presidente italiano per Sorrentino è Servillo
LA GRAZIA di Paolo Sorrentino protagonista Toni Servillo dopo la Biennale Cinema di Venezia e l'anteprima newyorkese (NYFF) esce in tutte le sale italiane per il weekend
LA GRAZIA riguarda l'umanità di fine settennato del presidente. Una storia d'amore secondo l'idea di commedia morale declinata da Sorrentino. Un presidente ordinario tra legalità e coscienza in una storia di misericordia sull'esercizio del dubbio: responsabilità e solitudine. Le grazie: due persone che hanno ucciso e l'eutanasia.
