PRIMA FILM

Il Presidente italiano per Sorrentino è Servillo

LA GRAZIA di Paolo Sorrentino protagonista Toni Servillo dopo la Biennale Cinema di Venezia e l'anteprima newyorkese (NYFF) esce in tutte le sale italiane per il weekend

LA GRAZIA riguarda l'umanità di fine settennato del presidente. Una storia d'amore secondo l'idea di commedia morale declinata da Sorrentino. Un presidente ordinario tra legalità e coscienza in una storia di misericordia sull'esercizio del dubbio: responsabilità e solitudine. Le grazie: due persone che hanno ucciso e l'eutanasia.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy