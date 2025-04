Il primo action movie americano guarda a San Marino

Nel video, l'intervista a Alessandro Canini, socio fondatore di 301 Filmont e a Letizia Fabbri, Presidente di 301 Filmont

“Sarà un action movie – spiega Alessandro Canini, socio fondatore di 301 Filmont -. Ancora non possiamo dire di specifico cosa, però, sì, sarà un action movie fatto per la maggior parte qui a San Marino”. Il Titano territorio attrattivo anche per il cinema a stelle e strisce. È l'attore e produttore italo-americano Alessandro Folchitto a chiedere il supporto della sammarinese 301 Filmont come produzione esecutiva locale di appoggio.

“Alessandro Folchitto – prosegue Canini - è un nostro collega in quanto stuntman, ma non solo. È un attore, stuntman, military advisor o consulente militare, ha un'esperienza nel cinema decennale, ha lavorato in film veramente grossi come 'Avengers: age of Ultron', è stato pilota militare per 'Captain America'. Tutto questo viene anche da una formazione sua personale, lui è Capitano incursore del IX Reggimento 'Col Moschin', dove ha lavorato per 16 anni. Tutta la sua esperienza precedente l'ha riversata nel mondo cinematografico”.

Opportunità per la Filmont, opportunità per San Marino non solo nel ritorno di immagine ma anche in chiave economica, in una vocazione alla cinematografia che prende sempre più sostanza: sullo sfondo, i passi compiuti verso la nascita della Film Commission. “Le case di produzione estere – spoega Letizia Fabbri, Presidente di 301 Filmont - che decidono di girare il proprio prodotto in un paese straniero, si appoggiano alla casa di produzione locale, a una delle case di produzione locali - noi siamo una, però l'importante è partire, speriamo ne verranno anche altre - per poter operare concretamente sul territorio a livello burocratico, finanziario, legislativo. Quindi noi ci siamo, abbiamo dato la piena disponibilità e l'altra domanda che ci ha rivolto è se c'è una Film Commission e se c'è la normativa riguardante il 'cash rebate', quale percentuale di 'cash rebate' offre San Marino. Ovviamente, Film Commission e 'cash rebate' siamo felicissimi di sapere che sono cose che verranno sondate quest'anno e tecnicamente si sta andando verso questa direzione. Quindi abbiamo detto ad Alessandro che se anche al momento non ci sono queste due cose, siamo aperti al dialogo e siamo aperti a trovare nuove soluzioni, ulteriori soluzioni momentanee per poter portare il suo film qui".

