Il primo Festival di Guerra in primavera

"Luoghi dell'anima"

Festival in due sezioni (cinema e documentario) ideato dal figlio musicista Andrea e fortemente voluto dalla moglie Lora. Il concorso ha per simbolo “Una foglia contro i fulmini” da una racconto “salvifico dell'anima” scritto dal poeta santarcangiolese vissuto a Pennabilli. Perché “ognuno ha un suo luogo dell'anima” scrive Laura Delli Colli della giuria sui lungometraggi. Film e docu in concorso (tra gli altri “L'isola delle rose” con Elio Germano) oltre ai tanti omaggi a Tonino Guerra anche teatrali dalla Filodrammatica di Santarcangelo (Cartoline dal Dizionario fantastico). Filmati e televisione, compreso il nostro “I LUNGHI VIAGGI VICINO A CASA”, programma speciale sugli anni sammarinesi in RTV dello scrittore e uomo di cinema tra Fellini e Sergio Zavoli. Presidente di giuria sarà Ferzan Özpetek . Tematiche dalla poetica di Guerra: memoria, utopia e terra, la sua Romagna, la Valmarecchia e l'amato Montefetro.

