Il primo incontro di “Ci vediamo in Galleria” vede protagonista l'arte e tre donne

Nel video le interviste a Elena Toccaceli, Beatrice Fazzardi e Giulia Semprini

A volte la rivoluzione non fa rumore. Si manifesta nel silenzio di una sala d'arte, nelle parole di tre giovani donne che scelgono di raccontare il mondo attraverso lo studio, la memoria e la bellezza. Perché ogni conquista comincia sempre da una storia che si decide di non lasciare nell'ombra. Alla Galleria Nazionale di San Marino prende il via “Ci vediamo in Galleria… Incontri e presentazioni inedite”: un progetto che apre alla comunità il lavoro di giovani studiose e artiste, trasformando la ricerca in un patrimonio condiviso. Protagoniste della prima serata Elena Toccaceli, Beatrice Fazzardi e Giulia Semprini, tre percorsi diversi uniti da un unico filo conduttore: dare voce a ciò che troppo spesso è rimasto invisibile. Una collaborazione nata con la Galleria durante il periodo di tirocinio universitario.

E allora si parte con la storia delle donne accusate di stregoneria, custodi di un sapere antico che la paura tentò di cancellare: "Analizzando il lavoro, le opere di Elisabetta Sirani e Shirin Neshat - spiega Elena Toccaceli -, due artiste completamente opposte all'apparenza, poiché distanti sia geograficamente che temporalmente, ma anche a livello socioculturale, che in realtà presentano un nodo fondamentale che le unisce: il fatto di essere donne che operano in una società prettamente patriarcale e maschile".

C'è la riscoperta di una pittrice francese Marie Guillemine Laville Leroulx, simbolo di un'arte che affronta identità, discriminazioni e libertà femminile: "Si tratta di un'artista nata durante la rivoluzione francese - argomenta Beatrice Fazzardi -. Il mio lavoro indaga la sua più grande opera che è il Ritratto di Donna Nera. È la prima volta che una donna presenta un'opera di una schiava nera come protagonista e indaga tutte le ragioni culturali, quindi anche legate al sessismo, al razzismo, alla libertà e alla ricerca della propria individualità".

Infine il dialogo tra storia e arte, dove la memoria incontra la creatività e il passato continua a parlare al presente: "L'opera di Stefano Arienti, Gocce, e tutta la relazione che c'è tra le antiche cisterne del pianello e l'arte contemporanea che le ha attraversate e Interlude di Marco Giordano, che è un'opera installata all'interno delle cisterne nel 2021".

Non è stata soltanto una conferenza, ma un invito a guardare l'arte come uno spazio di emancipazione. Perché quando le donne raccontano, studiano, interpretano e creano, restituiscono al patrimonio culturale prospettive nuove e domande capaci di attraversare il tempo.

Nel video le interviste a Elena Toccaceli, Beatrice Fazzardi e Giulia Semprini







