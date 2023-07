ANTICIPAZIONE CINE 2024 Il primo rasta-film "one love" su Marley Annunciato per il 2024 il movie sulla leggenda del reggae BOB MARLEY dal titolo ONE LOVE

Un artista rasta di pace. Bob Marley (interpretato da Kingsley Ben-Adir) musicista reggae noto pacificatore popolare. La storia parte dagli anni 70 delle session, concerti e sprazzi di vita giamaicana, dopo l'attentato fallito del 1976. Film girato nei luoghi reali dove era nato e aveva vissuto con la madre e la famiglia. Il posto dove cantava e giocava a pallone. ONE LOVE PEACE CONCERT in Giamaica lo spartiacque politico e spirituale. Scriveva: “Io non ho pregiudizi. Mio padre era bianco e nera mia madre. Mi chiamano mezzosangue, e non parteggio per nessuno. Dio mi ha creato, generandomi, sia dal bianco sia dal nero”.

