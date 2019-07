Il primo violoncello di San Marino: Francesco Stefanelli

Abbiamo incontrato il violoncellista

Francesco è un ragazzo del '99: non ha ancora compiuto 20 anni ma da quando ne aveva 7 'abbraccia' lo strumento che ama (il violoncello). Lo studia da bambino al nostro Istituto musicale e poi borsa di merito alla Scala di Milano da adolescente alcune scuole prestigiose tra Svizzera e Austria. Concorsi e partecipazioni, tra i 16 e i 17 anni, selezioni ed Eurovision Young Musicians a Colonia in diretta tv (la nostra: RTV partecipa e collabora). Lo strumento che ha scelto è “bello e impossibile”, prestigioso e storico: è la musica classica (per il nostro, soprattutto), famiglia nobile degli archi e dell'orchestra sinfonica, del quartetto e di molte altre formazioni di musica da camera. Molti sono i concerti e le sonate scritte per violoncello. Viene usato in minor misura anche nella musica leggera, nel rock oltreché nella musica popolare. Per noi STEFANELLI è già un eccellenza musicale. Farà il primo violoncello con la CHERUBINI del M° Muti se la giocherà tutta la partita della vita, dopo il cd con un pezzo da solista insieme ai VIRTUOSI, tutto può succedere... e già accade.

Intervista con FRANCESCO STEFANELLI Violoncellista