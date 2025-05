TITANICO JAZZ FESTIVAL Il principe della "gipsy guitar" Stochelo Rosenberg incanta San Marino Il festival prosegue oggi, 10 maggio con “Chet Baker: una storia da ascoltare”, concerto per raccontare e suonare il mito del trombettista americano

Unica data italiana di colui che è considerato l’erede diretto di Django Reinhardt, capace di incantare per tecnica e carisma. Stochelo Rosenberg, il principe della chitarra “manouche”, conquista il pubblico con un’esibizione di altissimo livello affiancato dal virtuoso Paulus Schäfer e dal contrabbassista Daniel Gueli. “Lo spirito dello show è il gipsy jazz - fa sapere Rosenberg ai microfono di Rtv - e se tu parli di gipsy jazz automaticamente non puoi non pensare a Django Reinhardt, il creatore della musica del nostro tempo. Suoniamo brani da lui composti ma anche composizioni originali del nostro repertorio. Spero che l'influenza del gipsy jazz cresca anche a San Marino”.

Nel video l'intervista al chitarrista Stochelo Rosenberg.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: