Il professor Petrocelli verso la conferma a Rettore dell'Università degli Studi Nomina proposta dal Senato Accademico: presa d'atto del Congresso di Stato. Verso il gradimento del Consiglio Grande e Generale

Il professor Petrocelli verso la conferma a Rettore dell'Università degli Studi.

Il Congresso di Stato ha preso atto della nomina del professor Corrado Petrocelli, quale Rettore dell'Università degli Studi di San Marino, per un nuovo triennio, così come proposto dal Senato Accademico dell'ateneo. Il prossimo passaggio per perfezionare la nomina sarà il gradimento da parte del Consiglio Grande e Generale.

