Il Prometeo Frankestein di G. del Toro-Netflix

Un riadattamento, quello sì, del romanzo gotico ottocentesco di Mary Shelley (sottotitolo non casuale: “il nuovo Prometeo”; il marito Percy aveva scritto, non a caso, “Il Prometeo liberato”) lo è sicuramente ma l'opera NETFLIX del messicano del Toro non è un semplice rifacimento (pensiamo al suo cartoon “Pinocchio”): il FRANKENSTEIN contiene Boris Karloff anni 30 e anche “F. Junior” di Mel Brooks - secondo noi. Cinema, teatro, fumetto e cartoni, la famosa “creatura” moderna si ispira sia al PROMETEO titanico mitologico greco sia a quello romano delle METAMORFOSI ovidiane. Un film emozionale (ossessivo) che tocca i sensi ('sensista', direbbe la Shelley) oscuro e nero ma non solo... (a tratti ironico) - ci pare.