MESE DANTESCO RSM Il rap in cattedra con Dante Il Sommo Poeta in rima musicale e improvvisazione moderna del rapper Irol come nella tradizione ottocentesca toscana

Finale inedito per il Mese dantesco sammarinese con il rapper Irol al Parco Dante Alighieri di Serravalle. Una lezione-concerto sulla parola in musica. Ritmo e freestyle 'declamati' al pubblico in rime e assonanze dal cantante Lorenzo Salvatori. Ultimo appuntamento per la rassegna della Associazione Dante Alighieri, in collaborazione con la Scuola Secondaria Superiore e l'Istituto Musicale, giunta alla XV edizione. Poesia e rap, musica e letteratura, improvvisazione rimata popolare e contemporanea dal Medioevo a oggi. La musica di strada con Irol per una volta in cattedra in brani live. In chiusura tante domande dal pubblico soprattutto giovanile.

fz

