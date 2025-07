Il rapper sammarinese Personal terzo classificato al Festival di Castrocaro

Grande risultato per il rapper sammarinese Personal che, con il brano "Profilo Privato," si è classificato al terzo posto nella 67esima edizione del Festival di Castrocaro, andata in onda su Rai 2 e condotta da Carolina Rey e Daniele Cabras.

Già tra i 10 finalisti, come anticipato da San Marino RTV, Personal ha vissuto un percorso intenso e carico di emozioni, culminato con la serata finale, che lo ha visto salire sul podio accanto a Kashmere (secondo classificato) e Melissa Agliottone, vincitrice della kermesse con il brano "Prima di crescere". Melissa, 14 anni, è la più giovane vincitrice nella storia del festival.

Dopo la finale, Personal ha affidato a Instagram il suo sentito ringraziamento: "3° posto al Festival di Castrocaro. - scrive - Una frase che non basta a raccontare tutto quello che ho vissuto in questo periodo, fin dalle prime audizioni, passando per le varie tappe, i viaggi, le prove, le emozioni.

Dal rapper un saluto anche agli altri concorrenti, "porto nel cuore ogni persona conosciuta in questo percorso, ragazzi e ragazze con cui si è creato un legame vero, nonostante fossimo “avversari”.

Un pensiero speciale è andato alla madre: "Ricordo ancora quando mi diceva che il suo sogno da piccola era quello di cantare sul palco del Festival di Castrocaro… Quella sera, su quel palco, tu eri con me. Quindi Ma, alla fine ce l’hai fatta".

Da Personal ha ringraziato un ringraziamento anche al vocal coach Luca, al manager Giuliano, e a tutto lo staff del festival. Fra i ricordi dell'esperienza cita "la notte al Grand Hotel, l’attesa, l’adrenalina, le luci, il palco… tutto stupendo in ogni particolare". Una tappa importante, che rappresenta, scrive "tutto questo è ciò che ho sempre sognato da bambino", con la speranza che "sia solo l’inizio".