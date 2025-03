Il re dei motori a 'scoppio'

AGO, classe 1942 da Brescia cresciuto a Bergamo, campionissimo di sempre amato da tutti pure all'estero conosciuto dalla gente anche al di fuori dello sport motoristico. Agostini è stato una delle prime figure sportive a diventare un'icona da rotocalco e televisione, i media del tempo (come Coppi per il ciclismo) varcando la soglia dei motori e dei rumori d'officina meccanica per i 'rumors'... Grande rivalità e rispetto con e per un altro mito italiano morto prematuramente: Pasolini il romagnolo della Benelli. Giacomo Agostini doveva passare alla monoposto Ferrari ma scelse le due ruote per amore.