Il "Re del Cremisi" è prog rock

Il RE del CREMISI, King Crimson, (un tono di rosso antico, filo persiano nel velluto d'origine araba, CREMESINUM, il carminio del latino tardo) è Robert Fripp non meno del cantante e bassista Greg Lake nel ricordo del polistrumentista Jan McDonald morto di tumore 15 giorni fa. La lezione della band britannica che ha spaccato in due la storia della musica rock e pop moderne sin dal 1968 è una esperienza musical degli “SCHIZOID MAN” ancora vivissima in tutti i generi contemporanei estremi dal metal all'industrial passando per il grunge e il post rock. Il prog rock anni 70 ricco di accenti psichedelici suonato dai King Crimson tocca il suo punto più alto con l'album del mito, IN THE COURT OF THE CRIMSON KING. Trascendente e comico lo stile del gruppo è rimasto tale anche nella formazione ultima piena di ultrasettantenni genialoidi più che mai creativi: oggi, nel loro movie di una vita, sfidano come una vertigine la morte.

