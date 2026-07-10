Il re del flamenco a Ravenna

BERNAL a 36 anni è considerato anche in Italia il re del flamenco: un innovatore. Palcoscenico di immagini, luce e vita, in simbiosi con il pubblico. Coreografa un mondo che non c'era. La sua cifra artistica è un manifesto della danza nell'ensemble (13 danzatori). Il ballerino madrileno sviluppa un suo flamenco teatrale in musica tradizionale. Suite flamenca coreografata. Il TACONEO è uno strumento ai suoi piedi... Fruscio e ritmo esaltano la compagnia.











