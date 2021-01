Il re tatuato racconta NYC

Il re è (semi)nudo (e tatuato, pure...) il personaggio Scott Carlin cioè l'attore PETE DAVIDSON, americanissimo del jet-set contemporaneo, tra tv e social. Formato alla stand up comedy in questo movie d'ambientazione newyorkese la giovane celebrità televisiva si racconta mettendoci del suo (la storia è d'ispirazione autobiografica). Il film, diretto da un folle della macchina da presa come Judd Apatow e autore di altri successi cinematografici, racconta un lutto, l'amore e il divertimento... a Staten Island (l'isola-distretto speciale della Città di New York, collegata dal famoso "Ferry", a sud-ovest di Manhattan verso Long Island). Lui Scott-Pete, morto il padre, cerca una figura paterna (Steve Buscemi che non a caso si fa chiamare Papa) e una carriera effimera nel mondo del tatuaggio e della cannabis... mentre la mamma-vedova (Marisa Tomei già premio Oscar) infermiera al pronto soccorso porta a casa un pompiere sbruffone che scatena le reazioni a catena...

fz