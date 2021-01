PRIMA FILM RSM-USA Il re tatuato racconta NYC Doppio appuntamento pomeridiano nel weekend alle 17, SAN MARINO CINEMA porta al CONCORDIA la nuova commedia americana, direttamente dal “Saturday night live” le follie cinematografiche di Pete Davidson in IL RE DI STATEN ISLAND

Il re è (semi)nudo (e tatuato, pure...) il personaggio Scott Carlin cioè l'attore PETE DAVIDSON, americanissimo del jet-set contemporaneo, tra tv e social. Formato alla stand up comedy in questo movie d'ambientazione newyorkese la giovane celebrità televisiva si racconta mettendoci del suo (la storia è d'ispirazione autobiografica). Il film, diretto da un folle della macchina da presa come Judd Apatow e autore di altri successi cinematografici, racconta un lutto, l'amore e il divertimento... a Staten Island (l'isola-distretto speciale della Città di New York, collegata dal famoso "Ferry", a sud-ovest di Manhattan verso Long Island). Lui Scott-Pete, morto il padre, cerca una figura paterna (Steve Buscemi che non a caso si fa chiamare Papa) e una carriera effimera nel mondo del tatuaggio e della cannabis... mentre la mamma-vedova (Marisa Tomei già premio Oscar) infermiera al pronto soccorso porta a casa un pompiere sbruffone che scatena le reazioni a catena...

fz

