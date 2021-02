"Il regno" solo in Repubblica

SRV_PRIMA_POMERIDIANA_CONCORDIA_il_regno

Sono due le nuove uscite sammarinesi IL REGNO e SI MUORE SOLO DA VIVI (sabato 13 febbraio) nonostante le limitazioni e le restrizioni sanitarie il CONCORDIA propone (in assoluta sicurezza per distanziamento, sanificazione e mascherine, anche durante la proiezione) alcune mini rassegne pomeridiane tra cui le pellicole mai viste in sala. Stefano Frisi è Giacomo I (cresciuto solo senza genitori) ex autista di autobus diventa il re di una comunità agreste fondata dal padre alla periferia di Roma. Riceve in eredità una cooperatva agricola trasformata in un reame medioevale senza contatti con il mondo da oltre 30 anni. Catapultato nell'anno 1000 sua maestà imparerà a regnare in pace? Lo aiuta l'avvocato del genitore defunto (Max Tortora) che passa da spalla a protagonista comico lungo tutto il film. Una scomoda eredità si trasforma in opportunità nel riscoprire un medioevo semplice umanamente migliore del nostro esitente postmoderno, virtuale e pandemico...

