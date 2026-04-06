ROMA Il restauro a San Pietro in Vincoli: tesori riportati alla luce Grazie ai fondi Pnrr anche la basilica che ospita il Mosè di Michelangelo ha iniziato i lavori

E' una delle basiliche più importanti di Roma, a due passi dal Colosseo, e deve il nome alle sue origini, infatti richiama l'arrivo a Roma delle catene del primo apostolo Pietro, provenienti dal carcere di Gerusalemme. Vincula, in latino, vuol dire appunto catene. Importante e una delle più visitate, anche perché ospita la prima scultura romana di Michelangelo, il Mosè che fa parte del complesso monumentale per la tomba di papa Giulio II. Alta oltre due metri, è resa con impressionante realismo, con dettagli anatomici sublimi, come la contrazione del muscolo dell’avambraccio. La basilica è ora interessata da un imponente cantiere, per riportare alla luce affreschi e decorazioni nascosti dalla polvere del tempo. Con grande emozione i restauratori mostrano ciò che stanno riportando in vita. La basilica, di per sé, rappresenta una straordinaria testimonianza di stratificazione storica, con preesistenze risalenti all'età repubblicana. Arricchita poi nel corso dei secoli, ha subito trasformazioni rinascimentali ad opera della famiglia Della Rovere, tra cui proprio Giulio II.

Nel video l'intervista a Alessandra Centroni, direttrice dei lavori

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