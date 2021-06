TELEVISIONE AL CINEMA Il restauro bolognese di Cinico TV Prima del Festival sul Cinema Ritrovato di Bologna fino a metà luglio la Cineteca comunale propone un omaggio a CINICO TV di Ciprì e Maresco la televisione cinematografica di RAI TRE, fine anni 80 inizi 90, diretta da Angelo Guglielmi

Televisione estrema in bianco e nero con inquadrature e panoramiche cinematografiche sempre controcorrente in continuo allontanamento... dalla frenesia pubblicitaria e dalla tv che in quegli anni cominciava ad anticipare il multimediale nazional popolare. Dal 1989 al 1992 la Terza Rete negli spazi sul cinema di Enrico Ghezzi apre a 2 autori siciliani che cambiano ferocemente il modo di fare cine sul piccolo schermo. Degrado, personaggi borderline, squallore universale questo è il mondo reale che Ciprì e Maresco indagano per noi. Trash in un'estetica del brutto così apocalittici da far intrevedere la fine dell'umano di certi social odierni aperti al nulla nell'etica del vuoto che predilige il contenitore rispetto al contenuto: social media debitamente 'incartati' e confezionati ben lontani dall'incarnarsi del messaggio (informativo o comunicativo) nella vita reale.

fz

Interviste con Ciprì e Maresco Autori Cinico TV

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: