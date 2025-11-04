MEMORIA Il ricorso di Don Peppino negli "Incontri del Lunedì" della Biblioteca Popolare di Serravalle La figura dell'amato parroco di Serravalle celebrata attraverso le immagini dei primi campeggi negli anni ’50 e della Colonia di Chiusi della Verna

Per gli INCONTRI DEL LUNEDI’, nella sede della Biblioteca Popolare di Serravalle, serata in ricordo di don Giuseppe Innocentini, per tutti Don Peppino, amato parroco di Serravalle. Dopo l'introduzione di Matteo Tamagnini, del Centro Sociale Sant’Andrea, la figura di don Peppino è stata celebrata attraverso immagini dei primi campeggi negli anni ’50 del secolo scorso e della Colonia di Chiusi della Verna, proponendo testimonianze di vita e aneddoti delle numerose iniziative poste in atto fin dai tempi del suo arrivo nel Castello.

Una serata per far tornare alla mente emozioni e ricordi che fanno parte della vita di molti sammarinesi e per far conoscere e tramandare ai più giovani le nostre origini.

